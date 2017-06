Droog weer houdt aan, neerslagtekort loopt op

ASSEN - Het blijft de komende dagen droog. Goed nieuws voor zonaanbidders, maar minder goed nieuws voor bijvoorbeeld de landbouwsector.

Volgens RTV Drenthe-weerman Roland van der Zwaag krijgen we morgen 'een prachtige dag' met veel zon en warmte. De temperatuur kan oplopen tot 28 graden. "En maandag worden we ook getrakteerd op een warme, droge, zonnige dag. Er staat weinig wind en de temperatuur ligt rond de 29 graden."Daarna wordt het koeler volgens de weerman, met 22 tot 23 graden, maar het droge weer blijft aanhouden. Het uitblijven van regen heeft inmiddels geleid tot een neerslagtekort.Uit cijfers van Weeronline.nl blijkt dat er landelijk een neerslagtekort is van zo'n 125 millimeter. Als er meer water verdampt, dan dat er uit de lucht valt, is sprake van een neerslagtekort. Boeren kunnen daardoor in de problemen komen en ook de kans op natuurbranden neemt toe. Weeronline voorspelt dat die problemen de komende tijd steeds groter worden.In Drenthe is er ook een neerslagtekort, maar de situatie in onze provincie valt in vergelijking met andere delen van het land nog mee. Vooral in het zuidwesten van het land is het nu erg droog. Toch hebben landbouwers in onze provincie het extra druk vanwege het tekort aan regen. Ze zijn druk bezig met het beregenen van hun gewassen.