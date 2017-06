FC Emmen aast op Veldmate en Hutten

FC Emmen hoopt op Jeroen Veldmate en Lars Hutten (foto: RTV Oost en L1)

VOETBAL - FC Emmen hoopt zich voor het komend seizoen te versterken met Jeroen Veldmate en Lars Hutten. De 28-jarige verdediger en 27-jarige aanvaller zijn op dit moment clubloos en dus transfervrij te halen.

Veldmate wordt gezien als de opvolger van Tim Siekman centraal achterin en Hutten is één van de spelers die FC Emmen volgend seizoen aan meer doelpunten moet helpen dan het afgelopen jaar.



Blessureleed

De geboren Groninger kwam het afgelopen seizoen niet in actie bij zijn Deense club Viborg. Hij kampte sinds zijn overstap van Heracles naar Denemarken met flink wat blessureleed. Zo had Veldmate lange tijd last van een geïrriteerde achillespees.



Herstellen bij Angelo Cijntje

In de winterstop liet hij, in goed overleg met de clubleiding van Viborg, zijn contract ontbinden en werkte hij met oud-Veendam, FC Groningen en ACV-speler Angelo Cijntje (tegenwoordig personal trainer) hard aan zijn herstel.



Loopbaan

Veldmate begon zijn loopbaan bij Be Quick 1887, waarna hij in de jeugdopleiding van FC Groningen terecht kwam. Van 2007 tot 2011 stond hij onder contract bij Groningen, maar slechts 11 keer kwam hij uit in de hoofdmacht. De eredivisieclub verhuurde de centrumverdediger in het seizoen 2009/2010 aan Helmond Sport, waarna hij weer terugkeerde in de Euroborg. In 2011/2012 speelde hij, samen met broer Mark Veldmate, bij Sparta en het seizoen erop maakte hij de overstap naar Heracles Almelo waar hij van 2012 tot 2015 onder contract stond.



In 130 competitieduels als betaald voetballer scoorde Veldmate 14 keer.



Lars Hutten

De meest recente club van Tilburger Lars Hutten was SV Rödingshausen, de Duitse club die uitkomt in de Regionalliga West. Daarvoor speelde de aanvaller voor Fortuna Sittard, Helmond Sport, Excelsior, Veendam en Willem II. Bij de club uit Tilburg maakte Hutten zijn debuut als betaald voetballer in het seizoen 2010/2011.



JPS, Willem II en PSV

In de jeugd speelde Hutten achtereenvolgens voor amateurclub JPS, Willem II en PSV. De club uit Eindhoven pikte hem op zijn 12e weg bij de 'Tricolores'.



Veendam

Na een jaar Willem II beleefde Hutten een sterke periode bij Veendam, waar hij speelde van 2011 tot het faillissement in 2013. In 43 competitieduels scoorde hij 14 keer in het geel-zwart.



Promotie naar de eredivisie

Met zijn nieuwe club Excelsior dwong de Limburger in het seizoen 2013/14 promotie af naar de eredivisie, maar spelen in de eredivisie doet Hutten niet met Excelsior. De Rotterdamse club verhuurt hem gedurende het seizoen 2014/15 aan Helmond Sport.



Fortuna Sittard

In juli 2015 kwam Hutten zonder club te zitten, waarop hij besloot mee te trainen bij Fortuna Sittard. Met succes, want in augustus 2015 tekende hij een contract tot medio 2016. In zijn seizoen in Sittard scoorde Hutten 14 keer.



"Ik voel me prettig bij een warme club"

Hutten bevestigt de interesse van Emmen, maar wil niet ingaan op de huidige status van de onderhandelingen. "Ik heb nog niets van mijn zaakwaarnemer vernomen. Of ik Emmen zie zitten? Ik heb van verschillende mensen gehoord dat het een warme club is. Een beetje vergelijkbaar met Veendam destijds. Daar voelde ik me erg prettig en dat is voor mij toch wel belangrijk. Ook de doelstelling van de club om structureel aan te haken bij de top in de Jupiler League en de manier van spelen spreekt me aan."

Door: Niels Dijkhuizen Correctie melden