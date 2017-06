Orgel Koepelkerk in Smilde weer bespeelbaar: 'Organist ging uit zijn dak'

SMILDE - Na maanden van renovatie en onderhoud is het Van Oeckelenorgel in de Koepelkerk in Smilde weer bespeelbaar.

Om dat te vieren werd er gisteravond een feestje gehouden in het kerkgebouw en bespeelde organist Theo Jellema het orgel voor de Smildegers. "Het is prachtig geworden en zo mooi om naar te luisteren."Een groot onderhoud aan het orgel was hard nodig, want op een gegeven moment vielen er stukken naar beneden. "Ik durfde er niet meer onder te zitten tijdens een dienst", beaamt Boele Duin van de orgelcommissie. "Nu durf ik dat weer."De kas van het orgel werd onder handen genomen, bijna duizend orgelpijpen zijn er stuk voor stuk uitgehaald en afgestemd en er zit een klein likje nieuwe verf op. Het orgel uit 1841 was 'windziek'. Te veel klanken ontsnapten uit het orgel, waardoor het minder mooi klonk."Nu is alles weer afgestemd en is het prachtig. De organist ging uit zijn dak toen hij het voor het eerst hoorde", aldus Duin. "Als een mens ziek is geweest en weer beter is, voelt hij zich weer top. Dit orgel is dat ook."Het orgel gaat door Adema Orgelbouw, dat een deel van het onderhoud deed, onderhouden worden de komende jaren, zodat het orgel nog jaren mee kan. "Wij hopen Smilde nog jarenlang het geluid van dit orgel te laten horen."Niet alleen het orgel van de kerk is onder handen genomen. Achter de kerk is een gloednieuw park gebouwd.