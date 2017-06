Zoekactie in water in Nieuw-Buinen

De politie zette de omgeving af (foto: Persbureau Meter)

NIEUW-BUINEN - De politie en de brandweer hebben gisteravond een zoekactie gehouden in het water aan de Kalmoes in Nieuw-Buinen.

Volgens een buurtbewoner werden in de buurt van het water onder meer kleding en een telefoon gevonden. Uit voorzorg werd daarna in het water gezocht.



Voor zover bekend vonden de hulpdiensten niets in het water.