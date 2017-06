Ondernemend: Elke dag is een feestje bij Brownies & Downies Hoogeveen

HOOGEVEEN - Het concept van Brownies & Downies is eenvoudig: een lunchroom compleet gerund door mensen met een beperking, met ondersteuning van een paar begeleiders.

Dat de kanjers zo ontzettend hun best doen en dat ze groeien, dat maakt elke dag tot een feestje Irma de Kruyf

"Wij zijn dan wel de eigenaren van Brownies & Downies Hoogeveen, maar de kanjers zijn de kracht", vertellen Irma de Kruyf en Joyce Veenstra."We noemen ze kanjers omdat we vinden dat cliënten of mensen met een beperking niet mooi klinkt", vertelt De Kruyf. "Onze kanjers doen eigenlijk alle werkzaamheden. De bar, de kassa, de bediening, afwas, keukentaken en natuurlijk de huishoudelijke taakjes", vult Veenstra haar aan.De kanjers hebben zichtbaar lol in hun werk. "De meeste klanten vinden het superleuk en komen hier graag heen, vooral voor de kanjers. Ze vinden het een extra persoonlijk, omdat ze graag een babbeltje maken aan tafel", vervolgt Veenstra. "Ze hebben veel lol onderling, ze maken veel grapjes. Niet alleen met elkaar, maar ook met de gasten."De franchise krijgt geen geld van de overheid voor dit concept. "We zijn geheel subsidievrij. We werken echt vanuit de horeca en wanneer de horeca niet loopt, dan komt het niet goed", vertelt De Kruyf. Volgens het ondernemersduo gaan de zaken prima.Maar het mooiste van het werk blijft volgens hen toch het werken met de medewerkers. "Het is toch wel een doel van ons om ze te laten ervaren hoe het is om in de horeca te werken. Een stukje zelfstandigheid is heel belangrijk en als ze daarin groeien, geeft ons dat veel voldoening", besluit De Kruyf.