Kanaal in Assen uitgebaggerd: laatste puntjes op i voor Blauwe As

ASSEN - Het vernieuwde Kanaal in Assen wordt uitgebaggerd, voordat de eerste recreatieboten er vanaf juli probleemloos doorheen kunnen varen.

Op drie plekken in de vaarroute moet de baggerschuit aan het werk, zo heeft een schouw uitgewezen.Volgens gemeentewoordvoerder Martin de Bruin is er op drie punten 'wat ondiepte' geconstateerd. "Dat zijn plekken waar de aannemer aan het werk is geweest, dus wat er op de bodem ligt, heeft vooral daarmee te maken."Zo greep de kraan van de baggerschuit bij fietsbrug De Venebrug naast zand, ook een dikke houten balk van de bodem. Het uitbaggeren van de vaarroute zal nog enkele dagen duren, verwacht De Bruin. "Zie het maar als de laatste puntjes die nog even op de i worden gezet."Na het baggeren gaat de gemeente nog proefvaren op de nieuwe Blauwe As om ook de werking van alle nieuwe bruggen en sluizen te controleren. Bedoeling is dat de route 1 juli wordt opengesteld voor de eerste recreatiebootjes. Op 15 september is de officiële opening met onder meer een groot muziekspektakel.Het project de Blauwe As startte in maart 2012. Door de vaarroute is het mogelijk een rondje Assen te varen via de Vaart, het Kanaal en het Havenkanaal naar het Noord-Willemskanaal, en dan verder te varen richting Groningen of Meppel. Assen verwacht dat de vaarrecreatie richting de binnenstad hiermee een flinke impuls krijgt.Op de route door het Kanaal komen de bootjes drie nieuwe verkeersbruggen, drie fietsbruggen en twee sluizen tegen. De Blauwe As kost 50 miljoen euro en wordt grotendeels gefinancierd met Rijksgeld.