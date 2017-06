Survivallen en een gratis frisse duik tijdens Vaderdag

Vaders (en een enkele moeder) trokken er vandaag op uit in het bos bij Drouwen (foto: RTV Drenthe/Jasmijn Wijnbergen)

WESTERBORK/DROUWEN - Veel vaders zullen de dag zijn begonnen met een ontbijtje op bed, vergezeld van de nodige knutselwerkjes of andere cadeaus van de kinderen. Maar er waren ook speciale vaderdagactiviteiten vandaag.

Zo konden vaders met hun kinderen in Drouwen meedoen aan een survivaltocht en in Westerbork konden vaders gratis een frisse duik nemen.



Survivaltocht

De survivaltocht op de Hondsrug werd speciaal voor vaders en kinderen georganiseerd, maar natuurlijk mochten moeders ook meedoen. Tweeëntwintig fanatiekelingen gaven zich op en trokken samen het bos in.



Tijdens de wandeling door het bos bij Drouwen leerden ze hoe ze moeten overleven in de natuur. Welk hout kun je eigenlijk gebruiken voor een vuurtje? Welke kruiden kunnen er in de thee? Het leverde een gezellige middag op voor het hele gezin.



Verkoeling

Niet alleen de vaders die meededen aan de survivaltocht werden in het zonnetje gezet. Bij openluchtzwembad De Boskamp in Westerbork mochten vaders vandaag gratis naar binnen. De jaarlijkse vaderdagactie was volgens toezichthouder Frank Harders een succes.

Door: Jasmijn Wijnbergen Correctie melden