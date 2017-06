Graafmachinebende deze week voor de rechter

ASSEN - De rechtbank in Assen buigt zich deze week over de zogenoemde graafmachinebende. Dinsdag en donderdag staan in totaal acht Assenaren en twee inwoners van Oosterwolde terecht voor oplichting en het vormen van een criminele organisatie.

De bende bood dure graafmachines en shovels aan op Marktplaats. Als klanten geld overmaakten, kregen ze de machines niet geleverd. In totaal deden zestig gedupeerden aangifte van oplichting.De verdachten moeten zich voor in totaal dertien gevallen van oplichting verantwoorden. Het gaat om misdrijven in onder meer de gemeenten Assen, Midden-Drenthe, Twenterand en Eindhoven. Gedupeerden werden voor duizenden euro's opgelicht.De bende werd in maart 2015 opgerold. Bij een inval op het woonwagenkamp aan de Bremstraat in Assen werden destijds de eerste zes verdachten opgepakt. In het politieonderzoek zijn uiteindelijk veertig mensen als verdachte of getuige gehoord.Hoofdverdachten zijn de 52-jarige Franz en de 29-jarige Michel I. uit Assen De familieleden zijn na bijna twee jaar voorarrest in januari dit jaar onder voorwaarden vrijgelaten . De andere zeven mannen en een vrouw zijn al langere tijd vrij.De hoofdverdachten verschijnen dinsdag voor de rechter, tegelijkertijd met drie andere Assenaren van 22, 36 en 28 jaar. De andere vijf verdachten, 24 tot 57 jaar oud uit Assen en Oosterwolde, staan donderdag terecht.