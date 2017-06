Sam de Nijs wint tropische MTB Baggelhuizerplas

MTB Baggelhuizerplas (foto: RTV Drenthe/Stijn Rosier)

MOUNTAINBIKE - Sam de Nijs heeft de zevende editie van de MTB Baggelhuizerplas gewonnen. Na 90 minuten won de inwoner van Warmenhuizen de sprint van Erik Groen uit Apeldoorn. Jeroen Boelen uit Drunen werd derde.

De wedstrijd werd onder een heerlijk zonnetje verreden en de badgasten moesten het strand van de Baggelhuizerplas delen met de mountainbikers. Om 12:45 uur gingen de elite, beloften en junioren vrouwen van start en de wedstrijd werd gewonnen door Julia Boschker uit Woerden. De junior was alle vrouwen te snel af.



De wedstrijd bij de mannen werd een afvalrace. Op het snelle parcours werd een grote kopgroep ronde voor ronde uitgedund. Na 90 minuten bleven alleen De Nijs en Groen over. De Nijs nam slim de laatste binnenbocht, waarna Groen in de sprint tekort kwam.

Door: Rene Posthuma