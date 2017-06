Torenlaan in Assen wordt omgedoopt tot TT Laan

ASSEN - De Torenlaan in het centrum van Assen wordt komende vrijdag en zaterdag tijdelijk omgedoopt tot TT Laan. Aan de straat, die uitkomt op de Brink, kunnen motorliefhebbers een deel van de collectie van het TT Museum zien.

Aan de TT Laan wordt voor de gelegenheid een speciale afgesloten ruimte met een grote glaswand gebouwd. Daarachter worden onder meer de motor van voormalig TT-coureur Rob Bron en borden met namen van bochten van de oude circuits tentoongesteld.Via de zoon van de overleden coureur Rob Bron, Eddy Bron, heeft het TT Museum eind vorig jaar de beschikking gekregen over de 500cc Suzuki, waarmee Rob Bron Grand Prix races reed in de jaren zeventig. In 1971 werd hij op die machine tweede achter Giacomo Agostini. Deze motor is het pronkstuk van de museumcollectie.Maar voor de speciale expositie aan de 'TT Laan' heeft zoon Eddy Bron ook nog enkele andere oude racemotoren van bekende coureurs weten te vinden.