Van Dis: Drenthe is voor schrijvers een walhalla

Een tevreden reactie uit Amen, het dorp dat dit weekend in het teken stond van het literaire festival Zomerzinnen. De tachtig inwoners kregen vooraf per huishouden een boek van Adriaan van Dis in de brievenbus. De schrijver kwam vandaag zelf vragen van dorpsbewoners beantwoorden en toelichting geven op zijn leven en werk.Lang niet iedereen had het ook daadwerkelijk gelezen of uit gekregen. "Ik ben er wel in begonnen, maar om één of andere manier kwam die klik er niet. Maar ik vind de persoon erachter geweldig, ad rem en een man met een verhaal", zegt een dorpsbewoner.Ook de organisatie kijkt tevreden terug op het festival met onder meer muziek en uiteraarde presentaties van verschillende bekende schrijvers. Annette Timmer: "De sfeer was heel goed. De tent zat bomvol toen Adriaan van Dis er was. De man is 70 jaar en vertelt hier toch dingen over zichzelf die hij nog nooit eerder heeft verteld."Van Dis: "Het was een heel leuk gesprek en je voelde dat de mensen geïnteresseerd waren. Dus ik had er heel veel plezier in. En het heerlijke is dat het in de buitenlucht was. Bovendien is Drenthe de provincie waar het meest gelezen wordt, dus voor schrijvers is dit het walhalla.""Het is leuk om met een zaal een spel te spelen. Het heeft iets theatraals. Sommigen mensen dat schrijvers op hun zolderkamer zit te monkelen. Maar heel veel schrijvers hebben een theatrale kant, je ziet de figuren voor je. En bij zo'n bijeenkomst kun je met hartstocht praten over je vak", aldus de schrijver, die tientallen boeken signeerde.