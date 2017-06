Motorrijder komt om bij ongeval op Valtherdijk

Het ongeluk gebeurde in een flauwe bocht op de Valtherdijk (foto: Van Oost Media) De politie doet onderzoek (foto: Van Oost Media)

VALTHERMOND - Op de Valtherdijk bij Valthermond is rond half zes een motorrijder om het leven gekomen.

Het eenzijdige ongeluk gebeurde in een flauwe bocht op het landweggetje. De oorzaak is nog niet bekend. De politie doet onderzoek.



Later meer.