Motorrijder komt om bij ongeval op Valtherdijk [update]

Het ongeluk gebeurde in een flauwe bocht op de Valtherdijk (foto: Van Oost Media) De politie doet onderzoek (foto: Van Oost Media) De motor van het slachtoffer (foto: Persbureau Meter)

VALTHERMOND - Op de Valtherdijk bij Valthermond is rond half zes een 39-jarige motorrijder uit Valthermond om het leven gekomen.

Het eenzijdige ongeluk gebeurde in een flauwe bocht op het landweggetje, pal naast het monument voor Suzanne Wisman, het 12-jarige meisje dat in 2006 op die plek werd vermoord.



De man is door onbekende oorzaak naast de weg terecht gekomen. Hij overleed ter plekke aan zijn verwondingen. De politie doet verder onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk.