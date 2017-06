Turners Jan van Noord en Ronan Boers pakken allebei Nederlandse titel

Turntoppers Ronan Boers (l.) en Jan van Noord (foto: Gelmer van Noord)

TURNEN - Ronan Boers (13) uit Havelte en Jan van Noord (13) uit Dwingeloo zijn vanmiddag tijdens het NK turnen voor junioren in Ahoy Rotterdam Nederlands kampioen geworden.

Boers turnde een foutloze oefening op z'n favoriete onderdeel voltige. Van Noord was de beste op de brug met gelijke leggers.



Ook twee keer zilver

Beide mannen pakten ook nog een zilveren medaille. Ronan Boers eindigde op het onderdeel burg achter Van Noord En Van Noord won eerder op de dag al zilver in de ringen.



Boers wist zich voor twee toestelfinales te plaatsen. Van Noord was vandaag op vijf van de zes onderdelen actief. Op de rekstok en met z'n vloeroefening werd hij vierde. Op het onderdeel voltige werd hij vijfde.



Meerkamp

Tijdens de meerkamp van gisteren verliep het voor beide turners niet helemaal vlekkeloos. Jan van Noord greep toen naast de medailles en werd vierde door wat kleine foutjes. Een mislukte voltige-oefening zorgde ervoor dat Boers naar de zevende plaats zakte. Maar vandaag namen beide mannen dus revanche.

Door: Karin Mulder