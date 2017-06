Brand op baggerschip in Kanaal Assen

De brand woedde in het ruim van het schip (foto: Van Oost Media) De brandweer hoefde niet te blussen (foto: Van Oost Media) Een van de blussende omstanders (foto: Van Oost Media)

ASSEN - Aan het einde van de middag brak brand uit op een baggerschip dat in het Kanaal in Assen ligt. De brand woedde in het ruim van het schip.





Het baggerschip ligt in het Kanaal om de bodem schoon te maken voor de opening van de Blauwe As begin volgende maand.



Uit een schouw bleek dat op drie plekken van de vaarroute rommel op de bodem ligt. Die moet worden opgeruimd, zodat recreatieboten volgende maand probleemloos door het Kanaal kunnen varen. Hoe het vuur kon ontstaan, is onduidelijk. Twee omstanders konden het vuur blussen voor de brandweer er was.Het baggerschip ligt in het Kanaal om de bodem schoon te maken voor de opening van de Blauwe As begin volgende maand.Uit een schouw bleek dat op drie plekken van de vaarroute rommel op de bodem ligt. Die moet worden opgeruimd, zodat recreatieboten volgende maand probleemloos door het Kanaal kunnen varen.