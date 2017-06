Drentse radiotelescoop redt opnieuw satelliet

DWINGELOO - Opnieuw is een satelliet gereanimeerd door de stichting CAMRAS in Dwingeloo.

"Je zou bijna denken dat het normaal is, maar dat is het zeker niet", aldus Jan van Muijlwijk van CAMRAS. Vorige week wist de stichting ook al een satelliet tot leven te wekken, een broertje van deze satelliet. "Ze zijn van dezelfde makelij", aldus van Muijlwijk.CAMRAS gebruikt de oude radiotelescoop in Dwingeloo voor zijn werk. De grote schotel kan krachtige signalen de ruimte insturen.Onlangs kreeg de stichting een hulpkreet van wetenschappers uit Australië. Twee satellieten waren na hun lancering niet meer te bereiken. "Mogelijk waren de antennes van de satellieten niet goed uitgeklapt, dachten de wetenschappers", vertelt Van Muijlwijk. Met de schotelantenne in Dwingeloo gaven de vrijwilligers van CAMRAS de satelliet de opdracht om de antenne uit te vouwen en dat lukte."Het signaal dat wij uitzenden, is sterker dan dat van de wetenschappers in Australië", verklaart Van Muijlwijk het succes. De satellieten maken deel uit van het project QB-50. In totaal vijftig satellieten gaan metingen verrichten naar de thermosfeer op 400 kilometer boven de aarde.Een derde satelliet waar geen contact meer mee was, kon door CAMRAS niet gered worden. Van Muijlwijk: "Het is een ander type satelliet. Waarschijnlijk is daar iets anders mee aan de hand."