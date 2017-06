Slapen op vliegveld Eelde als inspiratie voor nieuwe plannen

EELDE - Een goed idee ontstaat bij een kampvuur en een biertje. Het is mogelijk een van de redenen waarom de zomereditie van Startup Weekend Groningen een 'summercamp' werd. Deelnemers overnachtten dit weekend voor het eerst tijdens het ideeënfestijn: bij Groningen Airport Eelde.

De overnachting in tenten is een toegevoegde waarde, meldt de organisatie. Het draagt bij aan de sociale interactie. "Het gaat niet zozeer om de startup die ontstaat uit dit weekend, maar een Startup-weekend is meer een plek waar 'communities' gecreëerd worden", zegt organisator Luuk Hartsema tegen RTV Noord Die communities werken in het gebouw van de voormalige Rijksluchtvaartschool Eelde aan de meest uiteenlopende plannen. Zo werkt een groep aan het creëren van een nieuwe sport, 'Switch' genaamd. Een ander team is bezig met het opzetten van een crowdfundingsplatform voor het verstrekken van hypotheken."Onze nieuwe sport is een combinatie van voetbal en handbal", zegt bedenkster Sietske H. Maar welke potentie het heeft, durft ze niet te zeggen. "Wel hebben we de eerste 100 kits met de benodigdheden voor deze sport al verkocht."Het team dat de alternatieve hypotheek ontwikkelt, gelooft in elk geval in zijn eigen plan. "Twintig jaar geleden dacht niemand dat internet heel groot kon worden", zegt Martijn van den Berg. "We denken dat dit plan ook zoiets kan zijn."