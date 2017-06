TT Balloon Festival trekt duizenden bezoekers

De vliegende superbike (foto: RTV Drenthe/Kim Stellingwerf) Tientallen ballonnen gingen de lucht in (foto: RTV Drenthe/Kim Stellingwerf) Duizenden mensen kwamen op het festival (foto: RTV Drenthe/Kim Stellingwerf)

ASSEN - Voor de ogen van duizenden belangstellenden gingen vanavond tientallen luchtballonnen de lucht in bij het TT Circuit in Assen. Daarmee was de vijfde editie van het TT Balloon Festival een succes.

















Op de hoogte blijven van de TT? Al het nieuws over de TT in Assen vind je op onze speciale TT-pagina en in de app. Bijzondere exemplaren vanavond waren De Motor, de grootste in Engeland gebouwde vliegende Superbike ter wereld (46 meter breed en 37 meter hoog) en de De Oriënt Express, met met 3.000 kubieke meter de grootste Duitse ballon met een bijzondere vorm.