Minder treinen door staking tot 9.00 uur

ZWOLLE/ASSEN - De maandagochtend kan vervelend beginnen als u ergens met de trein naartoe moet. NS-medewerkers leggen namelijk tussen 5.00 uur en 9.00 uur het werk neer op de stations Zwolle en Den Haag Centraal.

De staking van NS-medewerkers in Zwolle kan uiteraard gevolgen hebben voor het treinverkeer in onze provincie. Reizigers moeten rekening houden met extra reistijd.RTV Drenthe-verslaggever Marjolein Lauret stond vanmorgen op station Hoogeveen en Assen. In onze provincie lijken de treinen nog redelijk vaak en redelijk op tijd te rijden.Volgens de NS reden er rond 6.30 uur meer treinen wel dan niet. "Maar iedere trein die uitvalt is vervelend. We proberen reizigers zo goed mogelijk te helpen en adviseren mensen om op tijd naar het station te vertrekken en de reisinformatie goed in de gaten te houden", zei een woordvoerder van de NS.De actievoerende werknemers willen onder meer dat NS weer meebiedt op de concessies voor regionale lijnen, stopt werkgelegenheid uit de regio's weg te halen en ook werkgelegenheid in winkels en horeca op stations in eigen beheer houdt.