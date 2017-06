Overlast treinverkeer verwacht door stakend NS-personeel in Zwolle

ZWOLLE/ASSEN - Met de trein naar het werk of naar school morgen? Dan kunt u te maken krijgen overlast. Leden van FNV Spoor leggen morgenvroeg tussen 5.00 uur en 9.00 uur het werk neer op de stations Zwolle en Den Haag Centraal.

De staking van NS-medewerkers in Zwolle kan uiteraard gevolgen hebben voor het treinverkeer in onze provincie. Omdat niet duidelijk is hoeveel medewerkers het werk neerleggen, is van tevoren lastig in te schatten hoe groot de overlast zal zijn, laat NS weten op zijn nieuwssite Reizigers moeten sowieso rekening houden met extra reistijd.De actievoerende werknemers willen onder meer dat NS weer meebiedt op de concessies voor regionale lijnen, stopt werkgelegenheid uit de regio's weg te halen en ook werkgelegenheid in winkels en horeca op stations in eigen beheer houdt.