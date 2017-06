Ruim twee ton opgehaald met wandelestafettes SamenLoop voor Hoop

Fakkeloptocht in Norg (foto: organisatie SamenLoop Norg) In Gieten kwam de cheque uit de lucht vallen (foto: Van Oost Media) Een enorm bedrag bij elkaar gelopen in Gieten (foto: Van Oost Media)

GIETEN/NORG - De bedragen liegen er niet om. In Gieten werd afgelopen weekend bijna 138.000 euro opgehaald met de 24-uurs wandelestafette voor de SamenLoop voor Hoop. In Norg werd ook een dag en en een nacht fanatiek gelopen. Daar haalden de deelnemers bijna 80.000 euro op.

SamenLoop voor Hoop is een evenement waarmee geld wordt opgehaald voor kankeronderzoek, maar waarbij het ook draait om zieke naasten een hart onder de riem te steken. Deelnemers konden wandelen of hardlopen.



'Emotioneel, sfeervol en inspirerend'

In Norg deden zo'n 1250 wandelaars en hardlopers mee, verdeeld over ruim vijftig teams. Ook kwamen nog eens duizenden bezoekers op het evenement af. De Norger organisatie noemt het evenement terugkijkend "Emotioneel, sfeervol en inspirerend."



Zo’n zestig kankerpatiënten en ex-kankerpatiënten maakten zaterdag aan het begin van de 24-uurs estafette - onder luid applaus - een ereronde. Gisteren deden ook zo’n tweehonderd kinderen meer aan de KindersamenLoop van de basisscholen in de voormalige gemeente Norg. De kinderen brachten samen drieduizend euro binnen Ook het Dr. Nassau College overhandigde een mooie cheque: 1920 euro.



Geld naar kankeronderzoek

Grietje Oosting van KWF Kankerbestrijding sprak van een geweldige happening en vond dat het evenement stond als een huis. Het grootste deel van de Norger opbrengst gaat naar wetenschappelijk kankeronderzoek dat gefinancierd wordt door KWF Kankerbestrijding.



In Gieten kwam de cheque met meer dan een ton letterlijk uit de lucht vallen: een parachutistenteam kwam naar beneden en overhandigde hem aan de voorzitter Edgard Weening.