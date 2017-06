Aftellen tot de TT met de Nederlandse winnaars: Paul Lodewijkx

MOTORSPORT - Nog zes nachten en dan start de 87e Dutch TT van Assen. De komende dagen tellen we af naar de eerste wedstrijd, de Moto3-race die om 11 uur van start gaat. Dat aftellen doen we met de zes Nederlandse TT-zeges. Vandaag deel 1: de zege van Paul Lodewijkx in 1968.

In dat jaar werd Lodewijkx in één klap beroemd door totaal onverwachts de overwinning in de 50cc-klasse op zijn naam te schrijven.De toenmalige wereldkampioen, Hans Georg Anscheidt uit Duitsland, keek in de laatste bocht over zijn rechterschouder en zag daardoor niet dat Lodewijkx hem op dat moment links inhaalde. Het succes was compleet doordat de overwinning werd behaald op een Nederlandse machine, de Jamathi.Jamathi was een klein Nederlands raceteam dat onder die noemer tussen 1965 en 1974 eigen racemotoren en bromfietsen op de weg bracht. Nationaal, maar vooral internationaal, was Jamathi actief in de klasse 50cc en behaalde daarin onder meer negen Grand Prix-overwinningen.De thuisbasis voor de ontwikkeling en productie lag in Nederhorst den Berg, later (ook) Amsterdam en Breukelen. De kern van het team werd gevormd door twee constructeurs, Jan Thiel en Martin Mijwaart, voor de racerij aangevuld met een wisselend rijdersbestand waaronder Aalt Toersen, Theo Timmer en Paul Lodewijkx dus.Lodewijkx won in 1968 en 1969 in totaal vier keer een Grand Prix. Een zwaar motorongeluk zette echter een streep door een succesvol vervolg van zijn carrière. De comeback in 1972 bracht niet het gehoopte succes.Lodewijkx werd door het ongeluk zwaar epileptisch. Tijdens het beoefenen van zijn nieuwe hobby, natuurfotografie, kreeg hij in augustus 1988 een epileptische aanval. Hij viel in het water en verdronk, slechts 41 jaar oud.De 50cc-klasse verdween eind 1983 van de racekalender. Deze voor Nederland zo succesvolle 50cc, is nog altijd de enige soloklasse waarin Nederland kon domineren en zelfs wereldtitels pakte. Driemaal klonk het Wilhelmus aan het eind van een seizoen. In 1971 en 1973 voor Jan de Vries en in 1974 voor Henk van Kessel. Beide mannen vochten vele gevechten uit, met de grote ster op de 'borrelglaasjes', de Spanjaard Angel Nieto op zijn Derbi. Tussen 1969 en 1976 pakte Nieto zes keer de werelditel en moesten de Kreidlers van importeur en teambaas Henk van Veen hun meerdere erkennen.