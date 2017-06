Veel rook bij brand in discotheek Roden

Er was veel rook (foto: Persbureau Meter) Het is niet duidelijk wat er in brand stond (foto: Persbureau Meter) Het pand is beschadigd (foto: Persbureau Meter)

RODEN - De rook zal deze ochtend nog wel te zien zijn in Roden. Vanmorgen vroeg was er brand in discotheek Club Karma aan de Heerestraat.

De brandweer kon nog niet zeggen hoe het vuur is ontstaan en waarom er bij de brand zoveel rook vrijkwam.



Het vuur is inmiddels gedoofd. Het pand lijkt flink beschadigd te zijn.