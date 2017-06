Lange files op snelwegen richting Zwolle door ongeluk lossen op [update]

Door het ongeluk stonden lange files (foto: Van Oost Media) De weg is weer vrij (foto: Van Oost Media)

DE WIJK - Mensen die vanuit Drenthe naar Zwolle rijden over de A28 of A32 komen respectievelijk net na Hoogeveen en bij Havelte in een file terecht.





A28

Vlak voor Staphorst is vanmorgen een ongeluk gebeurd. Beide rijstroken waren afgesloten en daardoor stond op het hoogtepunt een file van ongeveer tien kilometer stilstaand verkeer. Reizigers moesten rekening houden met ruim anderhalf uur vertraging. Nu de weg weer vrij is lost de file langzaam op.



A32

Ook vanuit Havelte staat een file richting knooppunt Lankhorst. Deze file was op het hoogtepunt ruim vijf kilometer lang. De vertraging was toen ongeveer drie kwartier. Nu het ongeluk is opgeruimd lost ook deze file weer op.



