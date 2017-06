'Iedereen hing aan de lippen van Van Dis'

AMEN - De organisatie van Zomerzinnen kijkt tevreden terug op afgelopen weekend. Het dorp Amen stond dit weekend in het teken van het literair festival. "Ik denk dat we over twee dagen verspreid zo'n duizend bezoekers hebben gehad", zegt Annette Timmer.

Hoofdgast van Zomerzinnen was schrijver Adriaan van Dis. "Dat is een man die show steelt", aldus Timmer. "En hij is enorm toegewijd. Na afloop wilde hij ook nog wel signeren. Ik dacht: die man moet doodmoe zijn."Van Dis had de Amenaren 'huiswerk' gegeven. Alle 35 gezinnen in Amen kregen een boek van de schrijver in de brievenbus. Maar niet iedereen heeft het boek gelezen. Volgens Timmer is dat niet erg. "Ze hebben hem dit weekend wel gezien en gesproken. Iedereen hing aan zijn lippen. Maar het ging niet alleen om Van Dis. Je kon veel meer ontdekken."Timmer denkt dat Zomerzinnen volgend jaar ook weer georganiseerd wordt, maar wil daar nog niet te veel op vooruitlopen. "In principe gaan we gewoon door, maar eerst maar even de balans opmaken en de foto's bekijken."