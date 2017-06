Reizigers hadden weinig last van treinstaking

ASSEN - Treinreizigers lijken weinig last te hebben gehad van de staking van NS-personeel vanmorgen.

Vakbond FNV Spoor riep haar leden op om tussen 5.00 en 9.00 uur vanmorgen het werk neer te leggen op station Zwolle en Den Haag Centraal. Niet al het treinpersoneel deed mee aan de staking. Daardoor reden sommige treinen wel en andere treinen niet. Vanuit Zwolle vielen veertien treinen uit.Ook in Drenthe reden de meeste treinen gewoon, al viel er af en toe een uit. Al met al had de staking dus geen grote gevolgen. Soms moesten reizigers wat langer wachten, maar reden er wel treinen.FNV Spoor-bestuurder Henri Janssen is teleurgesteld. Volgens hem zette de NS na 7.00 uur extra treinen en personeel in om de gevolgen van de staking voor reizigers te beperken. De vakbond sluit meer acties niet uit.