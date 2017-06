'Het wordt een stralend zonnige TT-week'

ASSEN - Het droge en vrij warme zomerweer houdt de komende week aan en dat is ongetwijfeld goed nieuws voor alle TT-bezoekers en de mensen die deze week op de camping staan.

De komende dagen valt er namelijk geen druppel regen. Voor landbouwers betekent de aanhoudende droogte dat ze hun gewassen extra moeten beregenen.Vandaag wordt het zeer warm met rond het TT Circuit een middagtemperatuur van 29 graden en dat bij weinig wind, laat RTV Drenthe-weerman Roland van der Zwaag weten.Dinsdag waait er een matige noordoostenwind en dat leidt tot iets lagere temperaturen, maar met 23 à 24 graden is dit nog steeds aangenaam. De zon blijft een hoofdrol spelen, al zijn er in de ochtend ook wel wat wolken. Woensdag is het ook zonnig waarbij de middagtemperaturen uitkomen op zo'n 25 graden en dat bij een zwakke oostenwind.Op de langere termijn zijn de verandering groot want donderdag keert de tropische en vochtige lucht terug in onze regio en wordt het tropisch warm met 31 graden. In de middag steekt er een verkoelende westenwind op en is er lokaal kans op een onweersbui.Vrijdag is die regenkans alweer verkeken. Dan blijft het op de meeste plaatsen droog en bij zonnige perioden komen de maxima dan uit rond de 24 graden.Het TT-weekend verloopt koeler en vooral op zaterdag trekken er enkele buien over of valt er tijdelijk wat regen. Zondag tijdens de race lijkt de kans op droger weer vrij groot.