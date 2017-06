Stelling: Kinderen moeten verplicht EHBO-les krijgen op school

ASSEN - Kinderen en jongeren weten niet goed wat ze moeten doen als iemand onwel is geworden en niet meer reageert. Nog niet de helft van de jongeren tussen de tien en zestien weet wat ze dan moet doen.

Het Rode Kruis wil dat de EHBO-kennis onder jongeren wordt vergroot en roept op meer lessen over dit onderwerp te verzorgen op scholen.Uit onderzoek van het Rode Kruis blijkt dat 96 procent van de kinderen het belangrijk vindt om te weten er gedaan kan worden. 92 procent van de kinderen vindt dat scholen EHBO-les moeten geven.Wat vindt u? Moeten scholen verplicht worden om EHBO-les aan de leerlingen te geven?