Emmen investeert miljoenen in binnenstad: winkelgebied moet compacter

Het centrum van Emmen wordt aangepakt (foto: Jörn Reuvers / RTV Drenthe)

EMMEN - Emmen wil het centrum van de stad aanpakken. Zo moet het centrumgebied compacter en groener worden.

Dat staat in de zogeheten Centrumvisie, die vandaag is gepresenteerd. Voor de aanpak is de komende drie jaar een investering van veertien miljoen euro nodig. De provincie heeft al drie miljoen euro toegezegd. Dat bedrag komt uit het provinciaal binnenstadsfonds.



Het is de bedoeling dat het winkeloppervlak in Emmen kleiner en geconcentreerd moet worden. Vanuit het binnenstadsfonds van Emmen zijn er subsidiemogelijkheden voor winkeliers die hun winkel naar het nieuwe kerngebied van het centrum willen verhuizen.



Winkel ombouwen tot woning

Ook is er de mogelijkheid om de subsidie te gebruiken om een winkel om te bouwen tot woning. Emmen wil namelijk dat sommige winkelgebieden veranderen in woongebieden. Daarnaast wil Emmen dat het bestaande groen behouden blijft, maar wil ook nieuw groen aanleggen. Hoe dit er precies uit moet zien, is nog niet duidelijk.



De Centrumvisie ligt de komende zes weken ter inzage. Een besluit over de plannen wordt in het najaar genomen.