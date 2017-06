Oud-SIVO-voorzitter schiet Mexicaanse dansgroep in nood te hulp

ODOORN - Oud-SIVO-voorzitter Geert Nijhof kreeg onlangs een bijzonder telefoontje. Een Mexicaanse dansgroep zou naar Nederland komen voor een optreden op een festival.

Maar dat festival blijkt niet te bestaan. De dansgroep, die vorig jaar optrad op SIVO, belde Nijhof met de vraag of hij voor dertig mensen onderdak kan vinden. "Zo'n telefoontje krijg je niet elke dag", reageert Nijhof."Die Mexicaanse groep was geboekt voor een festival in Amsterdam. Maar nu blijkt dat daar helemaal geen festival is. Er is geen organisatie, geen hotel, niks. Het is allemaal lucht", aldus Nijhof.Volgens de voormalig SIVO-voorzitter gebeurt het vaker dat dansgroepen opgelicht worden. "We zien dat er vanuit Oost-Europa steeds vaker organisaties opduiken die van alles aanbieden." De dansgroepen betalen in zulke gevallen zelf om te mogen optreden. "Het wordt zo vertrouwd voorgeschoteld. Dan springt men erin."De Mexicanen komen nog wel naar Nederland, want de tickets zijn al geboekt. "Er zijn gastgezinnen hier in Odoorn die het nog steeds jammer vinden dat er geen SIVO-festival meer is. Dus zij hebben nu gezegd: 'Wij willen proberen wat gezinnen bij elkaar te krijgen, zodat deze groep toch een aantal dagen in Nederland kan zijn'. Ik heb nog een stuk of drie gastgezinnen nodig. Ik onderhandel dan wel verder over hoe het moet. Ze moeten natuurlijk ook vervoerd worden van en naar Schiphol", vertelt Nijhof.Een 'Kleintje SIVO' komt er misschien dus toch. "Dat zou heel mooi zijn, ze willen natuurlijk wel optreden. En dat kan vast hier in Odoorn, maar Emmen heeft ook mogelijkheden. Daar komen we wel uit."