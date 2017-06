Inwoners mogen meedenken over fietssnelweg

De aanleg van de fietssnelweg begint aan het einde van dit jaar. (foto: Pixabay.com)

VRIES - De provincies Drenthe en Groningen en de gemeenten Assen, Tynaarlo, Haren en Groningen vragen hun inwoners om hulp bij de uitwerking van de toekomstige fietssnelweg.

Vijf creatieve bureaus hebben ter inspiratie voor de fietssnelweg tussen Groningen en Assen ieder een toekomstbeeld geschetst. Nu mogen ook de inwoners meedenken bij het uiteindelijke schetsontwerp.



Open voor ideeën

Tijdens de bijeenkomst voor inwoners zijn medewerkers van de provincies en gemeenten aanwezig. Ze geven informatie over het project en zeggen open te staan voor reacties en ideeën. Daarnaast kunnen geïnteresseerden zich opgeven voor deelname aan de werksessies die binnenkort gehouden worden.



Waar?

Wie mee wil denken over de toekomstige fietssnelweg is welkom op woensdag 28 juni tussen 16.00 en 20.00 uur in Dorpshuis De Pan, aan de Nieuwe Rijksweg 4 in Vries.



Aan het eind van 2017 moet de bouw van de fietssnelweg langs het Noord-Willemskanaal beginnen.