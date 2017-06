Assen ruim 16 miljoen in de zwarte cijfers

ASSEN - Assen heeft 2016 afgesloten met een positief resultaat van 16,6 miljoen euro. Dat staat in de jaarrekening 2016, die de gemeente vandaag openbaar maakte.

Een groot deel van het positieve bedrag heeft de gemeente te danken aan de verkoop van een deel van de aandelen in energiebedrijf Enexis . Die verkoop leverde Assen 9,2 miljoen euro op. Daarnaast kwam ook een bedrag van 5,8 miljoen euro terug dat de gemeente te veel had afgedragen aan het Gemeentelijk Sociaal Deelfonds.Assen was van plan in 2016 4,9 miljoen euro te bezuinigen op gemeentelijke programma's en bedrijfsvoering. Maar in de loop van het jaar is een deel van die bezuinigingen herzien, waardoor er in totaal 2,9 miljoen euro minder bezuinigd hoefde te worden.Het College verwacht dat de financiële situatie van de gemeente gezien de aantrekkende economie in de toekomst nog verder zal verbeteren.