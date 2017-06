Van Goede Grond 'oogst' goed in Emmen

EMMEN - Twee jaar lang was Emmen de culturele gemeente van Drenthe. Dat gebeurde onder de naam Van Goede Grond, en in die periode organiseerden verschillende instellingen allerlei culturele activiteiten.

Maar wat leverde twee jaar lang Van Goede Grond op? Wat kon beter? Dit en andere vragen staan in het boek, dat gepresenteerd is door cultuurwethouder Robert Kleine.Kleine noemt de opbrengst van Van Goede Grond een succes dat gezamenlijk bereikt is. Dankzij de inzet van alle betrokken partijen, de cultuursector en de inwoners heeft "het culturele klimaat in Emmen een flinke boost gekregen". Volgens de wethouder werken verschillende culturele partijen nu meer samen.RTV Drenthe blikte eerder al met de onlangs overleden cultuurwethouder Bouke Durk Wilms terug op twee jaar Emmen als culturele gemeente van de provincie. Hij gaf toen aan dat Emmen in totaal 425.000 euro investeerde in 108 projecten en evenementen, dit was goed voor een omzet van 1.500.000 euro.Voor de omslag van het boekje gebruikt de gemeente de verschillende spandoeken die bij Van Goede Grond-evenementen gebruikt zijn. Elk exemplaar is hierdoor uniek. Dat betekent wel dat er een kleine oplage is. De boekjes zijn vooral bedoeld voor culturele organisaties die hebben meegewerkt aan het culturele jaar.Emmen werkt op dit moment aan de cultuurnota, zeg maar het huishoudboekje voor de komende culturele jaren. Bij het maken hiervan worden zowel de inwoners als de culturele instellingen betrokken. "Ik ben heel blij met de opbrengst van Van Goede Grond. Die nemen we zeker mee in onze cultuurnota", aldus wethouder Kleine.