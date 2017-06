Erik Zwiggelaar uit Emmen vindt vijf kilo zilver: Wat heb ik nu aan de detector hangen?

Erik Zwiggelaar met zijn metaaldetector (foto: Steven Stegen / RTV Drenthe)

EMMEN - Hij zocht naar spullen uit de oorlog, maar vond iets anders. Erik Zwiggelaar stuitte tijdens zijn vakantie ergens in Nederland op een opmerkelijke vondst: een blok zilver van vijf kilo.

Zwiggelaar heeft in Emmen het oorlogsmuseum ‘Ergens in Nederland’. Voor het museum is hij regelmatig op pad. Hij vond met zijn metaaldetector al oude gasmaskers en zelfs wapens bij zijn zoektochten, maar een blok zilver van vijf kilo is toch wel bijzonder. “Hij begon te piepen en toen dacht ik: wat heb ik nu aan de detector hangen? Ik ging graven en vond toen een baar zilver.”



Vindplaats onbekend

De Emmenaar wil niet zeggen waar hij de buit heeft gevonden. “Ik had toestemming van de grondeigenaar om daar te zoeken en hij heeft de schat nu nog bij zich. Hij laat bij de Koninklijke Nederlandse Munt in Utrecht uitzoeken wat het verhaal achter dit zilver is. De locatie moet geheim blijven, want anders willen meer mensen daar graven.”



Hoeveel is het waard?

Op het stuk zilver staan het cijfer 37 en het wapen van de Koninklijke Munt. Dat moet aanknopingspunten bieden, vermoedt Zwiggelaar. Maar de hamvraag is toch wel: wat is het waard? “Geen idee, maar ik verwacht minstens duizend euro.” Zwiggelaar moet de opbrengst overigens delen met de eigenaar van de grond. “Maar mijn vakantie heb ik wel terug verdiend, ha ha!”

Door: Steven Stegen