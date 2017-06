FC Emmen contracteert aanvoerder beloftenelftal sc Heerenveen

VOETBAL - De teller voor FC Emmen staat na vandaag op 13 contractspelers, want de Drentse club legt vandaag de 22-jarige Willem Huizing vast. De middenvelder maakt na elf jaar de overstap van sc Heerenveen.

FC Emmen aast op Veldmate en Hutten

Bij Heerenveen maakte de in Wijnjewoude geboren speler zijn debuut in de eredivisie onder Foppe de Haan, maar bleef steken op een aantal invalbeurten.Huizing zal na de gebruikelijke onderzoeken van sportmedici zijn handtekening zetten onder een contract voor één seizoen plus een optie voor een tweede seizoen.Manager technische zaken, Jan Korte, licht de komst van Huizing toe: “Willem Huizing is een jonge en gretige speler die dreigde stil komen te staan in zijn ontwikkeling vanwege het spelen in de beloften van Heerenveen. Nu hij zich daar een aantal jaar als aanvoerder heeft bewezen, moet hij op een hoger niveau spelen om door te kunnen groeien.""Hij kan als verdedigende middenvelder maar ook als rechtsback spelen, en zijn komst zorgt er zodoende voor dat trainer op basis van één speler diverse opties heeft om veranderingen door te voeren in het elftal en de speltactiek. Wij zijn zeer tevreden dat onze staf hem heeft weten te enthousiasmeren en hij kiest voor onze club.”Huizing laat weten dat hij toe is aan een nieuwe stap in zijn loopbaan: “Heerenveen voelt nu nog als thuis, maar het is tijd geworden om uit te vliegen. Er zijn veel voorbeelden van spelers die vanuit de beloftencompetitie via de Jupiler League een hoger niveau bereiken en zo het maximale uit hun voetbalcarrière halen. FC Emmen is een mooie club, en het helpt ook dat mijn teamgenoot Joris Voest dezelfde weg bewandelt. Ik wil het komende seizoen minuten maken om een stap vooruit te kunnen zetten."Met Huizing staat het aantal contractspelers op 13: Dennis Telgenkamp, Kjell Scherpen, Josimar Lima, Gersom Klok, Youri Loen, Cas Peters, Henk Bos, Glenn Bijl, Nick Bakker, Stef Gronsveld en Mario Bilate zijn de andere spelers die al vastliggen voor het komend seizoen.