TT-winnaars halen herinneringen op in eerste TT Journaal

'Eens zal Assen baden in een zee van licht' is de titel van de documentaire die vanavond te zien is in het TT Journaal

MOTORSPORT - In aanloop naar de 87ste Dutch TT in Assen zendt TV Drenthe traditiegetrouw het TT Journaal uit. Vanavond is de eerste aflevering, waarin we terugblikken op de rijke historie van het grootste eendaagse sportevenement van ons land met de documentaire 'Eens zal Assen baden in een zee van licht.'







Drikus Veer en Piet Knijnenburg, die de TT vlak na de oorlog won, vertellen over hun speciale momenten op het Asser circuit. Ook latere winnaars als Wil Hartog, Hans Spaan, Egbert Streuer en Bernhard Schnieders blikken terug op hun gedenkwaardige races en natuurlijk kan 'Mister TT' Jaap Timmer niet ontbreken.



Het TT-journaal begint om 17.20 uur en wordt de hele avond herhaald.



Op de hoogte blijven van de TT? Al het nieuws over de TT in Assen vind je op onze speciale TT-pagina en in de app. De documentaire werd in 2005 door Rik Hovingh gemaakt ter ere van de 75ste TT. In de documentaire komen oud coureurs en bestuursleden aan het woord die vertellen over hun herinneringen aan de TT, afgewisseld met uniek beeldmateriaal.