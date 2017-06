Coffeeshophouder Zuidlaren helemaal klaar met stalkende dorpsgenoot

ZUIDLAREN - Attila Kavak baalt enorm. Hij vindt dat zijn coffeeshop Illusion in Zuidlaren in een kwaad daglicht wordt gezet door een dorpsgenoot.

Een 51-jarige man uit Zuidlaren werd vrijdag veroordeeld tot een voorwaardelijke werkstraf van 120 uur, omdat hij zijn zus zou hebben gestalkt. In de rechtszaak verklaarde de Zuidlaarder daarnaast dat hij in de coffeeshop was vergiftigd met speed."Totale onzin", aldus Kavak. "Er is totaal geen bewijs voor. Hij stalkt ons ook. Deze man leeft in zijn eigen waanwereld." Volgens de coffeeshophouder was de man vroeger een klant, maar begon hij op een gegeven moment wartaal uit te slaan. "Hij is het spoor bijster. Hij klom over schuttingen heen bij ons en de buren."Bij Kavak werd de weg bij zijn coffeeshop beklad met teksten. "Er stond dat wij van IS waren. Ook heeft hij sloten volgespoten met verf." De politie bevestigt dat bij de coffeeshop de weg inderdaad beklad is geweest.De problemen met de Zuidlaarder spelen volgens Kavak zo'n twee jaar. "Ik heb heel goed contact met de politie en heb ook met de gemeente en de burgemeester gesproken", vertelt hij. Kavak vindt dat zijn goede naam zo wordt aangetast. "Ik ben de zaak hier met de minste overlast. De wijkagent zegt dat ook tegen mij."