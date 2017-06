In Emmen is een hennepkwekerij ontmanteld (foto: politie Zuidoost-Drenthe)

EMMEN - De politie Zuidoost-Drenthe heeft vanmiddag aan de Deverbrink in Emmen een hennepkwekerij ontdekt en ontmanteld.

Via een anonieme tip kwam de politie de kwekerij op het spoor. Bij aankomst bleek het inderdaad te gaan om een hennepkwekerij. Het is nog niet duidelijk of er iemand is aangehouden.