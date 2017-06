'Diep in zijn hart is Saied H. een goede jongen'

ASSEN/MEPPEL - Vorige week verklaarde Willem S. uit Dronten nog dat hij bang was voor hoofdverdachte in drugszaak Maggiora Saied H. Vandaag wilde hij dat beeld toch even rechtzetten.

“Saied was aan de coke, maar diep in zijn hart is het een goede jongen”, aldus de 43-jarige Drontenaar. Hij kwam daarmee terug op kritische vragen van de rechtbankvoorzitter over dat hij in 2015 met de 33-jarige H. op vakantie naar Curaçao ging, terwijl hij tegelijkertijd zei dat hij heel bang was voor H.S. moest zich vandaag op de vierde dag van het proces Maggiora met Meppeler H. verantwoorden voor de export van cocaïne naar Duitsland. Beide mannen ontkenden dat ze daar iets mee te maken hebben gehad.Volgens medeverdachte Ivo J. (28) uit Meppel, die bij de politie bijna veertig bekennende verklaringen heeft afgelegd, had hijzelf een eigen cokelijn naar een contact van hem in het Duits Bremerhaven. Die werd gefinancierd door Saied H., aldus J.Wekelijks brachten J., Willem S. of een kennis van S. daar met de auto pakketjes cocaïne naartoe. Ook werd iedere week zo’n tien kilo wiet aan de Duitser geleverd. Per maand verdienden ze met alleen al wiethandel zo'n 20.000 euro volgens J.Voor de handel in softdrugs heeft het Openbaar Ministerie, die eerder aangaf J.’s verklaringen betrouwbaar te vinden, de bende niet vervolgd. De Duitser uit Bremerhaven is inmiddels ook opgepakt en wordt in Duitsland vervolgd voor drugshandel.Hoofdverdachte H. en medeverdachte Kamal A. (33) uit Meppel stonden maandag ook terecht voor de handel van speed naar Zweden, die ze ontkenden. A. zei dat hij in 2014 en 2015 wel in het land is geweest, maar alleen om vrienden te bezoeken, te pokeren en zelf te gebruiken. Hij verklaarde dat hij nooit speed heeft gemaakt, vervoerd of verkocht.J. verklaart juist dat A. maandelijks duizenden euro’s met de speedhandel verdiende. H. zou de grote man op de achtergrond zijn geweest. Eerst brachten ze kant-en-klare speed uit Meppel naar Zweden, later alleen de losse grondstoffen om de speed in Zweden daadwerkelijk te maken.Als het bestanddeel methanol werd gebracht, namen de mannen op afstand bestuurbare autootjes van een kennis mee in hun auto. Omdat die op methanol rijden, zouden ze een goed excuus zijn om de methanol in hun auto te verklaren als ze door de douane zouden worden gecontroleerd.H.’s vader en zijn vriendin, medeverdachte Doret B., zaten vandaag op de tribune in de rechtszaal. De 25-jarige B. staat volgende week terecht voor witwassen. Donderdag gaat het proces in de Asser rechtbank verder.