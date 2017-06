Groter risico op natuurbranden in Drenthe

ASSEN - Het droge en vrij warme zomerweer houdt de komende week aan. Hierdoor is de natuur in Drenthe droog en ontstaat er sneller brand. Het risico op natuurbranden is opgeschaald naar code geel.

Dat betekent dat er niet meteen een grote kans is op brand, maar dat mensen wel voorzichtig moeten zijn met vuur in de natuur. Vanmiddag moest de brandweer een natuurbrand in Nieuweroord blussen. Hier stond afval in brand, maar het vuur sloeg over naar het kurkdroge land. Brandweermannen voorkwamen erger.Het tekort aan neerslag zorgt ook voor problemen bij boeren. Door de aanhoudende droogte hebben zij veel water nodig om hun gewassen te laten groeien. Waterschap Hunze en Aa's vraagt boeren nu om niet meer overdag te beregenen, maar 's nachts. Zo heeft het water meer tijd om op de juiste plaatsen terecht te komen.Door de aanhoudende droogte haalt het waterschap extra water uit het IJsselmeer. Het water komt via het Van Starkenborghkanaal en de Verlengde Hoogeveensche vaart in de provincie. Dat water wordt gebruikt voor beregening van het land van de boeren en om water in sloten en kanalen op peil te houden. Als het droog blijft dan wordt er mogelijk een beregeningsverbod ingesteld.