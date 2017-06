'Je wilt het liefst dat het centrum van Emmen compact is en dat het bruist'

EMMEN - Emmen gaat de komende drie jaar veertien miljoen euro investeren in de binnenstad. De gemeente en ondernemersvereniging Vlinderstad Emmen hebben daarvoor samen een Centrumvisie ontwikkelt. Die moet ervoor zorgen dat de binnenstad aantrekkelijk blijft.

Emmen wil volgens wethouder René van der Weide (Wakker Emmen) vooral leegstand tegengaan. "Dat betekent dat wij van 75.000 vierkante meter detailhandel terug moeten naar 50.000 vierkante meter. Per vierkante meter is een subsidiebedrag beschikbaar voor winkels die willen verhuizen naar het kerngebied. Je wil namelijk het liefst dat die winkels zo dicht mogelijk bij elkaar hebben zitten. Dat het compact is, dat er wat gebeurt. Dat het bruist", zegt Van der Weide.Volgens de wethouder wordt het winkelgebied rondom het Marktplein en de Hoofdstraat richting het oude gedeelte, Emmen-Noord, opgeknapt. "Dat gaat bijvoorbeeld ten koste van de Wilhelminastraat of Weerderingerstraat. Je probeert die winkels richting het kernwinkelgebied te krijgen."Voorzitter Jos Schomaker van Vlinderstad Emmen kan zich in de plannen vinden, maar volgens hem is het een behoorlijke opgave. "De plannen kunnen zeker mijn goedkeuring wegdragen. Het compacter maken van centra is een voorwaarde om het gezellig en levendig te houden. Je hebt te veel leegstand, dat is een landelijk probleem, maar dus ook in Emmen.""Wij hebben eigenlijk ten opzichte van de Randstad het probleem gehad van te veel ruimte", vervolgt Schomaker. "Het noopt dan niet tot echt diepgaand nadenken, zoals in dichtbevolkte gebieden wel noodzakelijk is. Dat bekent als je dan terug moet in ruimte, dat je dan wel een opgave hebt."Volgens van der Weide draagt de gemeente vijf miljoen euro bij. "De provincie drie miljoen euro en de rest, ongeveer zes miljoen euro, zal door de private sector, vooral ontroerendgoedeigenaren, moeten worden bijgedragen."