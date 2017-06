Stage lopen in Duitsland: 'Leuk, maar de taal is lastig'

Het ziekenhuis in Leer (foto: RTV Drenthe/Ineke Kemper)

LEER - Steeds meer zorgstudenten uit het Noorden vinden een stageplek in Duitsland. Een jaar geleden is in de drie noordelijke provincies een proef begonnen om studenten vaker over de grens stage te laten lopen. Over en weer steken studenten de grens over om stage te lopen.

Vanuit Nederland zijn er al ruim 200 zorgstudenten op stage geweest in Duitsland. Twee van hen zijn Moniek en Sanne. Ze studeren beide aan het Noorderpoort College in Assen. Ze lopen stage in het Duitse Leer in 'Klinikum Leer', een ziekenhuis.



Minder privacy

De dames hebben het naar hun zin, "maar de taal is wel wat lastig", zeggen ze allebei. Na een week of zes meedraaien kregen ze het Duits onder de knie. "De patiënten vinden het zelfs wel leuk dat we uit Nederland komen", vertelt Sanne. Ze wonen samen met andere Nederlandse studenten in een huis vlakbij het ziekenhuis.



Sanne merkt dat er wel verschil zit in de zorg die in Nederland gegeven wordt en die in Duitsland. "Hier in Duitsland is veel minder privacy. Zo zijn er geen gordijnen op de kamer die je dicht kunt doen als je iemand moet wassen. Ook moet de verpleging zelf het eten serveren aan de patiënten."



Minder aanwas vanuit Duitsland

Vanuit Duitsland loopt het nog geen storm met studenten die naar Nederland gaan om stage te lopen. Er zijn tot nu toe 27 Duitse studenten op stage geweest. Na de zomervakantie komen daar 68 bij. En dat is niet zo gek, volgens gedeputeerde Cees Bijl. "Hier in Nederland kwamen we plekken tekort. Daarom zijn we ook blij dat onze studenten in Duitsland terechtkunnen. Nu alles weer wat aantrekt is ook hier weer plek en zien we de Duitste studenten ook deze kant op komen."



Kans op werk vergroten

Om de kansen op werk te vergroten is het volgens gedeputeerde Bijl belangrijk dat de studenten hun werkveld vergroten. "In Zuidoost-Drenthe heb je maar een halve cirkel waar je werk kunt vinden. De andere helft ligt in Duitsland en dat is lastig met andere regelgeving. Op deze manier komen de studenten met werken in Duitsland in aanraking en wordt het een stuk makkelijker."



Moniek en Sanne zien het nog niet zitten om definitief in Duitsland aan de slag te gaan. "Die taal blijft toch lastig en in Nederland voelen we ons meer thuis." De proef duurt nog tot eind volgend jaar. Dan moeten er vierhonderd Nederlandse en evenveel Duitse studenten in het buitenland aan de slag zijn geweest.

Door: Ineke Kemper