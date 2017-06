De stratenpuzzel van Nooitgedacht: 'Onvindbaar voor hulpdiensten'

NOOITGEDACHT - Wie naar de Germondylaan in Nooitgedacht zoekt, komt bedrogen uit. Recent zijn nieuwe straatnaamborden opgehangen, maar deze borden komen niet overeen met de echte straatnamen. De Germondylaan is ineens de Broeder Quirinuslaan.

Bewoner Rolf Gols was verbaasd toen hij het zag. Toen de familie Gols twee jaar geleden in de nieuwbouwwijk Nooitgedacht bij Rolde gingen wonen, hebben ze de gemeente Aa en Hunze gevraagd of de straatnaamborden duidelijk konden worden aangegeven. De familie woont namelijk achteraan in de nieuwbouwwijk en hun adres is moeilijk te vinden voor onder andere postbodes.



Afgelopen week werden de straatnaamborden geplaatst, maar tot hun verbazing is het verkeerde bord geplaatst. "Ik dacht nu breekt mijn klomp", vertelt Gols. Hij maakt zich zorgen. "Eerder was ons adres al nauwelijks te vinden, maar met dit verkeerde bord is het al helemaal een zoektocht. Stel je voor dat we een keer door de hulpdiensten gevonden moeten worden, dan zijn wij nu helemaal onvindbaar."

Wethouder Henk Heijerman van Aa en Hunze zag vanmiddag de ernst van de situatie in. Hij liet weten dat de gemeente een vergissing heeft gemaakt. Binnen het uur waren de verkeerde straatnaamborden in Nooitgedacht weggehaald.

