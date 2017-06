Klaar voor de start: restaurant Bella Italia

ASSEN - Assen maakt zich weer op voor de TT en alles gesmeerd laten verlopen vergt een hoop voorbereiding. De meeste Assenaren zitten midden in de aanloop naar het grootste evenement van het jaar. Dat geldt ook voor restauranteigenaren. Is pizzeria Bella Italia klaar voor de TT?

Op de hoogte blijven van de TT? Al het nieuws over de TT in Assen vind je op onze speciale TT-pagina en in de app.

De groenteleverancier rijdt net aan en de biertanks zitten al goed vol. De voorbereidingen voor de komst van hordes festivalgangers en motorfanaten zijn bij het Italiaanse restaurant aan de Markt in Assen in volle gang. "We hebben een andere menukaart met iets makkelijkere gerechten. Maar natuurlijk maken we veel meer pizza dan normaal", vertelt eigenaar Carlo Puddu.Op de Markt, bij de Kop van de Vaart, staat ieder jaar een drukbezocht podium. Veel meer mensen betekent ook dat je de mensen in de gaten moet houden. "Ik heb wel eens meegemaakt dat iemand zonder betalen is weggegaan. Een paar uur later hebben onze beveiligers de persoon uit het publiek gevist en heeft hij alsnog betaald", zegt Puddu.De chaos van de TT zorgt soms voor kleine problemen, helemaal als de technologie je ook nog in de steek laat. "We hebben tijdens de TT een keer een kassastoring gehad, toen moesten we alles weer met pen en papier doen. Chaos!", herinnert de eigenaar zich.