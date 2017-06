Stroomstoring station Zwolle verholpen [update]

ZWOLLE - De stroomstoring op station Zwolle is verholpen. Het treinverkeer rond Zwolle lag sinds het begin van de avond plat door een stroomstoring.

ProRail liet rond kwart over acht weten dat de oorzaak van de storing is gevonden en gerepareerd wordt, meldt RTV Oost Seinen en wissels werkten eerder vanavond niet en vermoedelijk is de warmte de boosdoener. De stroomstoring duurde in totaal ruim twee uur. In die tijd werden er bussen ingezet tussen Hoogeveen en Meppel en van Meppel naar Zwolle.De stroomstoring in de regio Zwolle ontstond rond 17.30 uur. Omdat er wel spanning op de bovenleiding staat, bleef de airco in treinen gewoon werken. Passagiers zijn na enige tijd met bussen verder vervoerd. Spoorstaven kunnen met dit weer wel 70 graden heet worden, weet de spoorbeheerder te melden.De extra reistijd voor reizigers bedraagt volgens de NS nog wel meer dan zestig minuten.