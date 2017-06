Glas niet toegestaan tijdens TT Festival: 'Je loopt flinke risico als je het probeert'

ASSEN - Glas is deze week tijdens het TT Festival in Assen niet toegestaan. Supermarkten in de directe omgeving van het festivalterrein mogen tijdens het festival vanaf half acht 's avonds geen drank in glas en blik verkopen. Ook bezoekers mogen geen flessen drank meenemen.

Met flyers en posters worden zij hiervan op de hoogte gebracht. "Je ziet natuurlijk genoeg mensen met rugzakjes. Het is een open festivalterrein, maar we gaan steekproefsgewijs vragen: mogen wij even kijken wat u bij zich heeft?", aldus wethouder Ruud Wiersema.Mensen die buiten Assen wonen nemen onderweg vaak drank in glas en blik mee. "Als je bijvoorbeeld van Beilen, Smilde of Friesland komt, dan kun je het van buitenaf meenemen, maar daarvoor is die controle. Met winkeliers hebben we afgesproken dat binnen het terrein geen glas of blik verkocht wordt aan wie dan ook. Glas is heel duidelijk verboden, want dat kan gevaar opleveren."Bezoekers die toch glas bij zich hebben krijgen geen boete, maar moeten het inleveren. ''Je loopt flinke risico als je het probeert, want wij zijn er alert en scherp op", waarschuwt Wiersema.Volgens de wethouder wordt deze maatregel in eerste instantie genomen vanwege veiligheid. "Maar het is ook goed dat mensen zich realiseren dat dit gratis festival alleen aangeboden kan worden, wanneer je ook in de stad bent en consumeert."Als het glasverbod goed bevalt, dan overweegt de gemeente Assen volgend jaar ook drank in blik definitief te verbieden.