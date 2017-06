CDA De Wolden wil geen bezuinigingen op bibliotheken

DE WOLDEN - De CDA-fractie in De Wolden wil niet dat er wordt bezuinigd op de vijf bibliotheken in De Wolden.

Eerder was er sprake van een bezuiniging van 180.000 euro. Dit bedrag werd vorig jaar juni van tafel geveegd. Een bezuiniging van 60.000 euro bleef over.Het CDA wil nu dat dit bedrag ook van tafel wordt geveegd. Zo schrijft de partij in een brief: "Beter is het om eerst de visie vast te stellen en vervolgens te kijken welk bedrag er nodig is om de visie uit te voeren."De gemeente werkt nog aan een visie over hoe het verder moet met de bibliotheken. Komende donderdag, tijdens de bespreking van de kadernota, neemt de gemeenteraad een definitieve beslissing over de toekomst van de bibliotheken.Bibliotheekmanager Anneke de Haas stelde eerder aan de gemeenteraad voor om het pand van de bibliotheek in Zuidwolde te verkopen en de bibliotheek onder te brengen in het multifunctioneel centrum De Boerhoorn. Ook wil De Haas vertrekken uit de vestiging de Buddingehof in Ruinerwold. De panden zijn te duur volgens haar.