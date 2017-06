Walid Soppe: Ik zeg niet dat ik ga winnen, dan vinden ze me arrogant

MOTORSPORT - Walid Soppe staat aan de vooravond van zijn derde TT in de Red Bull Rookies Cup. De 17-jarige coureur uit Coevorden, die vorig jaar twee keer op weg leek naar de overwinning maar ook twee keer ten val kwam, waagt zicht in tegenstelling tot vorig jaar niet aan een voorspelling.

"Als ik zeg dat ik ga winnen, dan vinden ze me weer arrogant. Ik heb iets in mijn hoofd. Wat dat is? Dat hou ik voor mezelf", aldus de Drent.Het doel voor komend weekend in Assen houdt ie dus voor zich, maar om de droom “From Coevorden to the MotoGP” waar te maken moet er simpelweg gescoord worden. Niet alleen in Assen, maar ook de rest van het seizoen. Want heel veel tijd om de volgende stap te maken op de Grand Prix ladder is er niet meer. "Ik weet niet of dit mijn laatste jaar in de Red Bull Rookes Cup is of dat er nog een vierde bij komt. Of ik druk voel? Nee dat niet."Duidelijk is wel dat Soppe graag de stap maakt naar de Moto3. "Dat is wel zeker ja. Er komt inderdaad een plek vrij bij het AJO Team als Bo Bendsneijder de stap gaat maken naar de Moto2. Dat is zeker een mooi team, maar om daar te komen is er veel geld nodig. En zoveel geld hebben wij niet."Soppe wacht in de Red Bull Rookies Cup, de belangrijkste opstapklasse richting de Moto3, nog steeds op zijn eerste zege. Die had hij vorig jaar juni eigenlijk moeten pakken. Met name in de tweede race, op de zondag, leek de zege binnen handbereik. Drie bochten voor de finishvlag ging het echter mis.De val in die tweede race had volgens Soppe te maken met spanning, "Ik dacht in het slot van die race teveel na en daardoor ging het mis. Dat zal me nu niet zovaak overkomen", zegt de Drenthe. Dat heeft alles te maken met de hulp die hij krijgt van Lampe Therapie in Emmen, waar niet alleen zijn fysieke gesteldheid, maar ook zijn mentale weerbaarheid wordt verbeterd. Dat gebeurt door middel van Neurofeedback. Aan de hand van zes sensoren wordt de hersenactiviteit geanalyseerd en daar waar nodig beinvloedt.Dat Soppe baat heeft bij de hulp van Lampe blijkt uit de resultaten van dit seizoen. De eerste drie races ging hij nog onderuit, maar daarna volgden prima resultaten in het Europees Kampioenschap Moto3, met drie tweede plaatsen en een derde plek. Inmiddels bezet Soppe in dat klassement de tweede plaats.Soppe rijdt zaterdag race 1 om 16.30 uur en op zondag is de start om 16.00 uur.