Werkzaamheden Het Kanaal stilgelegd door vondst fosfor

ASSEN - De baggerwerkzaamheden in het Kanaal in Assen zijn voorlopig stilgelegd. Tijdens de werkzaamheden werd er fosfor gevonden op de bodem.

Martin de Bruin, woordvoerder van de gemeente Assen laat weten dat er nu eerst onderzoek wordt gedaan naar de substantie en dat de werkzaamheden pas verder gaan als er meer duidelijkheid is.De substantie werd gevonden nadat een baggerschip zondagmiddag vlam vatte. Het schip had de fosfor tijdens het baggeren opgeschept en de substantie vatte vlam in het ruim van het schip.Het vernieuwde Kanaal wordt uitgebaggerd zodat recreatieboten er goed doorheen kunnen varen. Het is de bedoeling dat recreatieboten op 1 juli gebruik kunnen maken van de vaarroute. Of de vondst van het fosfor gevolgen heeft voor de opening is nog niet duidelijk.