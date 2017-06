Valentino Rossi nog steeds populairste coureur op social media

MOTORSPORT - Zijn laatste wereldtitel veroverde hij inmiddels alweer bijna een decennium geleden. In 2009 werd The Doctor voor het laatst gekroond tot kampioen van de koningsklasse, de MotoGP. Toch is Valentino Rossi nog altijd ongekend populair. Niet alleen op de tribune tijdens de Grand Prix, ook op social media.

Op Twitter, Facebook en ook op Instagram laat Valentino Rossi al zijn collega-coureurs ver achter zich.Op Twitter heeft de Italiaan iets meer dan 5 miljoen volgers. Daarmee bezet hij wereldwijd de 66e plaats. Zangeres Katy Perry voert de lijst op Twitter aan en heeft meer dan 100 miljoen volgers. Justin Bieber volgt op plek 2 met 96,8 miljoen volgers en op plaats 3 staat de voormalig president van de Verenigde Staten, Barack Obama. Hij heeft 90,9 miljoen volgers.Cristiano Ronaldo, voetballer van Real Madrid, is de meest geliefde sporter op Twitter. De Portugees heeft meer dan 53 miljoen volgers. Daarmee bezet Ronaldo de 13e plaats wereldwijd. Basketballer Lebron James (24e met 37 miljoen volgers), de Braziliaanse ster Neymar jr. van FC Barcelona (41e met bijna 30 miljoen volgers) volgen op ruime afstand van Ronaldo. Rossi staat 66e op de lijst van bekende sporters en moet het vooral afleggen tegen voetballers. Wel heeft de de Italiaan meer volgers dan ex-atleet Usain Bolt (4,7 miljoen), Formule 1-coureur Lewis Hamilton (4,5 miljoen) en de Zweedse sterspeler van Manchester United, Zlatan Ibrahimovic (4,4 miljoen volgers).Niet alleen in Nederland overstijgt het aantal instagramgebruikers tegenwoordig het aantal twitteraars. Drie maanden geleden waren er 3,2 miljoen instagramgebruikers en 2,6 miljoen twitteraars. Op die verschuiving speelt Valentino Rossi goed in. De meeste activiteiten deelt de Yamaha-coureur op Instagram en die stuurt hij dan ook via Twitter de wereld in. Rossi heeft inmiddels 4,1 miljoen volgers op Instagram. De enige coureur die daar een beetje bij in de buurt komt is regerend wereldkampioen in de MotoGP, Marc Marquez. De Spanjaard heeft 2,2 miljoen volgers op Instagram. Vijfvoudig wereldkampioen Jorge Lorenzo volgt met 1,2 miljoen volgers.Niet alleen op Twitter, maar ook op Instagram is Cristiano Ronaldo de meest populaire sporter met bijna 105 miljoen volgers. Alleen zangeressen Selena Gomez en Ariana Grande met respectievelijk 122,7 en 109,9 miljoen hebben meer volgers op dit medium.Ook op Facebook is Valentino Rossi ongenaakbaar. Met 13,4 miljoen likes heeft de Italiaan meer dan negen miljoen likes meer dan zijn oude ploegmakker en huidig Ducati-coureur Jorge Lorenzo (4.242.500 likes). Marc Marquez staat in dit lijstje op de 3e plaats met 3.873.000 likes. Christiano Ronaldo is de lijstaanvoerder op Facebook. Met meer dan 121 miljoen likes op zijn fanpage laat hij Shakira (104 miljoen), Vin Diesel (101 miljoen) en Lionel Messi (88 miljoen) ruim achter zich.